Rusya, ABD keşif uçağını uzaklaştırdı
Kiev-Moskova hattında Donbas krizi nedeniyle ipler gergin.
16/04/2021
Kiev-Moskova hattında Donbas krizi nedeniyle ipler gergin. Ukrayna, Rusya yanlısı ayrılıkçıların ateşkes ihlallerini sürdürdüğünü açıkladı. Pasifik'te ise Rus savaş uçağı, Amerikan keşif uçağını uzaklaştırdı.
Ukrayna, Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların son 24 saatte 7 kez ateşkes ihlali yaptığını duyurdu.
Donbas krizinin ardından Rusya-ABD ilişkileri de gergin.
ABD uçağı Rus hava sahasında
Pasifik'te Kamçatka açıklarında bir Rus savaş uçağı, Amerikan keşif ve gözlem uçağını Rus hava sahasından uzaklaştırdı.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD uçağının hava sahası ihlali yapmasının önlendiği bilgisine yer verildi.