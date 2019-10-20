Rusya: ABD'yi anlamıyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’nin Suriye’deki çatışma bölgesinde bulunmasının amaçlarının ve stratejisinin anlaşılmadığını söyledi. Rus NTV televizyonundaki bir programda konuşan Zaharova, “Aynı Afganistan’da yaptıkları gibi, (askerlerini) kâh getiriyorlar, kâh geri çekiyorlar, (kalma süresini) uzatıyorlar ve ardından yeniden çekiyorlar. Suriye’deki çözüm sürecinde de aynı durum söz konusu. Nedenini kimse bilmiyor. En önemlisi de, yıllardır belirli bir takımın içinde dahi görüş birliği yok” ifadelerini kullandı.

Öte yandan bir başka demecinde de Zaharova’nın gündeminde ABD Başkanı Donald Trump’ın 9 Ekim’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a gönderdiği skandal mektup da vardı.

İdlib gerilimi sürüyor

Zaharova, mektubun yazım biçimi bakımından diplomasi kitaplarına girecek cinsten olduğunu söyledi. Diplomasi dilinden uzak mektupta Erdoğan’a hitaben, “Sert adamı oynama. Aptallık etme! Seni sonra arayacağım” şeklinde ifadeler yer alıyordu. Bu arada Suriye’de, Astana süreci çerçevesinde Rusya-Türkiye-İran’ın çatışmasızlık bölgeleri uzlaşısının merkezindeki İdlib’de de saha gerilimli. Nusra bağlantılı HTŞ’nin etkin olduğu bölgeye yönelik önceki gün ve dün Rusya destekli Suriye ordusunun bombardıman düzenlediği, iki kişinin öldüğü haberleri gündeme yansıdı. TSK’nin gözlem noktalarının da olduğu bölgeye yönelik Suriye ordusu operasyonlarına yönelik Ankara ve BM cephesi sık sık insani kriz, göç kaygısı nedeniyle tepki gösteriyor.

20/10/2019 13:13