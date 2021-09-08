Rusya Acil Durumlar Bakanı tatbikatta hayatını kaybetti

Rusya Acil Durumlar Bakanı Yevgeniy Ziniçev’in bir tatbikat esnasında hayatını kaybettiği bildirildi.

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08/09/2021

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Rusya Acil Durumlar Bakanı tatbikatta hayatını kaybetti

Rusya Acil Durumlar Bakanı Yevgeniy Ziniçev’in bir tatbikat esnasında hayatını kaybettiği bildirildi.

Bakanlık, "Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Yevgeny Zinichev'in Kuzey Kutbu bölgesini acil durumlardan korumak için bölümler arası tatbikatlara katılırken görev başında trajik bir şekilde öldüğünü ve bir kişinin hayatını kurtardığını üzüntüyle bildirir" dedi.

Devlet başkanının basın sekreteri Dmitry Peskov, Vladimir Putin'in olay hakkında bilgilendirildiğini söyledi.

Rusya Acil Durumlar Bakanı Yevgeniy Ziniçev'in 55 yaşında olduğu belirtilirken, 21 Ocak 2020'den itibaren bakanlık görevini sürdürmekteydi. 

08/09/2021 15:28
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TAGS: Yevgeniy Ziniçev, Rusya, tatbikat
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