Rusya  acil durumlar bakanlığı internet sitesine siber saldırı yapıldı

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17/03/2022

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Rusya  acil durumlar bakanlığı internet sitesine siber saldırı yapıldı

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı sitesi bilgisayar korsanlarının saldırısına uğradı. Rus haber ajansı TASS’ın haberine göre, Bakanlığın sitesine siber saldırı gerçekleştirildi.

Haberde, saldırı neticesinde Bakanlığın acil telefon hattının Ukrayna merkezli bazı telefon numaralarıyla değiştirildiği belirtildi.
Bakanlığın web adresine girildiğinde, sitenin bakıma alındığı ve acil telefon hattının tekrar Rusya merkezli telefon numaralarıyla değiştirildiği, ancak Bakanlığın çeşitli bölgelerdeki merkezlerine ait sitelerine ise erişimin sağlanamadığını görülüyor.

 

17/03/2022 10:35
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