Rusya aleyhindeki yaptırım paketinden Güney Kıbrıs’taki denizcilik de etkilenecek

AB üyesi 27 ülkenin dün Rusya aleyhinde sekizinci yaptırım paketini onayladığı ve yeni yaptırımlar arasında, Güney Kıbrıs’taki denizciliği de etkileyecek bir karar bulunduğu bildirildi.

Alithia gazetesi, yeni tedbirler arasında AB ülkeleri menfaatine çalışan gemilerle üçüncü ülkelere gönderilecek Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasının bulunduğunu ve Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Malta’nın bu konuda endişeleri bulunduğunu yazdı.

Gazete, Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Malta’nın, alınan bu tedbir yüzünden günün sonunda, bu kararın uygulanmasına katılmayacak ülkeler nedeniyle bandırada değişiklik yapılmayacağının garanti altına alınmasını istediğini kaydetti.

Haberde, bu tedbirin G7 düzeyinde uygulanmasının da kararlaştırıldığı ifade edildi.

Gazete, Güney Kıbrıs Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Vasilis Dimitriadis’in konuyla ilgili açıklama yaparak, AB’nin Güney Kıbrıs’ın endişelerini göz önünde bulunduracağını ve emniyet supaplarının çalışılması için zamanlarının olduğunu söylediğini yazdı.

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06/10/2022 10:57