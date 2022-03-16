Rusya, Amerikalı astronotu Dünya'ya geri getirecek mi?

ABD'li astronot Mark Vande Hei uzayda yaklaşık 355 gün geçirdi.

Vanda Hei'nin bir Rus kapsülünü Dünya'ya geri götürmesi beklenirken Rusya-Ukrayna savaşı ile ABD ve Rusya arasında yaşanan gerilim uzaya taşınınca Vanda Hei dönebilecek mi sorusu tartışma konusu oldu.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, fırlatmaların iptal edilmesine, sözleşmelerin bozulmasına ve Rus Uzay Ajansı ile NASA arasında sözlü gerilimyaşanmasına yol açarken NASA Amerikalı astronotun eve dönüş planının değişmediğini açıkladı.

Nasa'nın Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) program yöneticisi Joel Montalbano, "Size Mark'ın eve döneceğinden eminiz. Rus meslektaşlarımızla iletişim halindeyiz. Bu konuda hiçbir endişe yok" dedi.

Montalbano astronotların Dünya'da "ne olup bittiğinin farkında" olduklarını, ancak yine de bir ekip olarak çalıştıklarını vurguladı.

Rogozin'in tehditlerine karşın Mart sonunda dünyaya geliyor

Vanda Hei bir Rus kapsülüyle Kazakistan'a inecek.

Uluslararası uzay hukukunda da "Tüm uluslardan astronotlar, gerektiğinde yabancı bir ülkeye veya denize acil iniş de dahil olmak üzere diğer astronotlara mümkün olan tüm yardımı sağlamalıdır" deniliyor.

9 Nisan 2021'de bir Rus ekibiyle birlikte uzay aracı Soyuz Uluslararası Uzay İstasyonuna gelmişti. Aracın astronotlarla birlikte 30 Mart'ta Dünya'ya dönmesi planlanıyor.

Ancak çeşitli haberlere göre, Rus uzay şirketi Roscosmos'un Genel Müdürü Dmitry Rogozin, örgütün Vande Hei'yi Dünya'ya geri götürme sorumluluğundan vazgeçeceği yönünde tehditlerde bulunmuştu.

Rus Uzay Ajansı Roscosmos'un Başkanı Dmitry Rogozin, daha önce ISS'de teknik sorunlara neden olan yaptırımlar konusunda uyarmıştı.

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16/03/2022 09:17