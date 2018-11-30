Rusya, Ay'a istasyon kuracak (Tarihi belli oldu)

Rusya'nın insanlı uzay araçları genel tasarımcısı Evgeniy Mikrin tarafından hazırlanan tanıtımda ana modülün fırlatılmasıyla birlikte, Ayyörüngesinde Rusya'ya ait bir istasyon inşaatının başlatılmasını planladıkları duyuruldu.

Yayınlanan belgeye göre, daha sonra Ay'ın yüzeyine kozmonotları indirecek gemi ve kalkış-iniş modülleri söz konusu istasyona yerleştirilecek.

KONSEPT ÜÇ AY İÇERİSİNDE HAZIRLANACAK

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dmitriy Rogozin, Ay programı konseptinin önümüzdeki 3 ay içerisinde hazırlanacağını ifade etti ancak Uzay Araştırmaları Enstitüsü Direktörü Anatoliy Petrukoviç, yakın ay istayonunun Ay'daki istasyona nazaran daha az ilgi çekici olduğunu düşünüyor.

Petrukoviç'e göre, yüksek dozdaki radyasyondan dolayı kozmonotlar orada sürekli kalamayacak ve bilimsel araştırmalar için istasyonda ayrılan alan olması gerekenden daha küçük.