Moskova, Azerbaycan'ı Dağlık Karabağ'da Rus barış koruma misyonunun kontrolündeki bölgeye girerek ateşkes anlaşmasını ihlal etmekle suçladı.

Rus Savunma Bakanlığı ayrıca Azerbaycanlı askerlerin Türk SİHA'ları Karabağ askerlerine saldırılarda kullandığını ve bölgedeki gerilimin artmasından "büyük endişe" duyduğunu açıkladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı da, Rusya'nın, "Azerbaycan üçlü bildiriyi ihlal etti" şeklindeki açıklamasının gerçeği yansıtmadığını, bu açıklamanın Azerbaycan'da teessüfle karşılandığını duyurdu.

Açıklamada, Azerbaycan ve Rusya savunma bakanlarının 25 Mart'ta telefon görüşmesi yaparak bölgedeki durumu görüştüğü hatırlatıldı.

Görüşmede Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov'un, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoyqu'ya Azerbaycan askerlerinin mevzi ve konumlarının netleştirildiğini bildirdiği, buna rağmen 26 Mart'ta sabah saatlerinde yasa dışı silahlı Ermeni grupların Azerbaycan askerlerine karşı provokasyon girişiminde bulunduğu fakat derhal alınan önlemler nedeniyle geri çekilmek zorunda kaldıkları belirtildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Rusya Savunma Bakanlığından, üçlü bildirinin hükümlerine uygun olarak Ermenistan ordusunun kalıntılarının ve yasa dışı Ermeni silahlı grupların Azerbaycan'ın uluslararası kabul görmüş topraklarından tamamen çıkartılmasının teminini, Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin ülkemizin egemen toprakları içindeki eylemlerini farklı şekilde lanse edilmemesini, 'Dağlık Karabağ' ifadesinin kullanılmamasını ve Azerbaycan yer isimlerini doğru şekilde belirtmelerini talep etti.

Kremlin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konuyu Ermenistan Devlet Başkanı Nikol Paşinyan'ya iki kere görüştüğünü duyururken Rus savunma bakanlığı da tüm taraflara itidal çağrısında bulunarak Azerbaycan'dan askerlerini geri çekmesini istedi.

Bu habere tepkiniz:



27/03/2022 14:28