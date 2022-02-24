Rusya Borsası'nda işlemler durduruldu

Rus borsasındaki ve rublesindeki değer kayıpları nedeniyle ülkedeki tüm piyasalarda işlemler durduruldu. Rusya Merkez Bankası, döviz piyasasına müdahaleye hazırlanıyor.

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24/02/2022

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Rusya Borsası'nda işlemler durduruldu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın ayrılıkçı Donbass bölgesinde askeri operasyon başlatmasının ardından dünya borsaları geriledi.

Rus borsasındaki ve rublesindeki değer kayıpları nedeniyle tüm piyasalarda işlemler durduruldu.

Moskova Borsası'ndan yapılan yazılı açıklamada, tüm piyasalardaki işlemlerin bir sonraki uyarıya kadar durdurulduğu belirtildi.

Ruble'deki düşüş ise yüzde 7'yi aşarak tarihi dip seviyelerini gördü. Bunun üzerine Rusya Merkez Bankası, döviz piyasasına müdahale edeceğini açıkladı.

Moskova Borsası, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmasının ardından yüzde 11 değer kaybetmişti.

24/02/2022 09:27
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TAGS: rusya, borsa
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