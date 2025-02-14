Rusya Çernobil Nükleer Santrali'ni vurdu! Reaktörde yangın çıktı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Dün gece, yüksek patlayıcı başlığa sahip bir Rus saldırı dronu, Çernobil Nükleer Santralinin yıkılan 4. güç ünitesinde dünyayı radyasyondan koruyan kapağı vurdu” dedi.

Zelenski, ilk değerlendirmelerin ardından saldırının sığınağa önemli ölçüde zarar verdiğini söyledi.

ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Ukrayna lideri, Rus İHA'sının saldırısında santralin yıkılan 4. reaktörünü koruyan kabuğun hasar gördüğünü bildirdi.

Saldırının yangına neden olduğunu ancak daha yangının söndürüldüğünü ifade etti.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi tarafından paylaşılan video görüntüleri, çarpma anını ve meydana gelen hasarı gösteriyor.

RADYASYON SEVİYESİ ARTMADI

Radyasyon seviyelerinin bu sabah itibarıyla artmadığını da belirtti.

Zelenski, Rusya'nın nükleer tesisleri hedef alan saldırılarının küresel güvenliği tehdit ettiğini de sözlerine ekledi.

ATOM AJANSINDAN AÇIKLAMA

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı da bölgede bir “patlama” olduğunu bildirdi ve “İçeride ve dışarıda radyasyon seviyeleri normal ve sabit” dedi.

Yeni güvenli sığınak, 1986'daki Çernobil felaketi sırasında tahrip olan santralin 4. reaktörünün kalıntılarını korumak için 2016 yılında Avrupa ve ABD'nin yardımıyla inşa edilmişti.