Rusya Devlet Başkanı Putin, "Vostok-2022" tatbikatını izledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkenin doğusunda yapılan "Vostok-2022" askeri tatbikatını yerinde takip etti.

ads ads ads ads
06/09/2022
tak

ads
ads
Rusya Devlet Başkanı Putin, "Vostok-2022" tatbikatını izledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkenin doğusunda yapılan "Vostok-2022" askeri tatbikatını yerinde takip etti.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin, Primorskiy bölgesindeki Sergeyevskiy poligonunda Vostok-2022 askeri tatbikatının ana aşamasını izledi.

Poligonda Putin'in yanında Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov da hazır bulundu.

Rusya'da 1 Eylül'de başlayan Vostok-2022 tatbikatına, Rusya ile Azerbaycan, Cezayir, Ermenistan, Belarus, Hindistan, Kazakistan, Kırgızistan, Çin, Laos, Moğolistan, Myanmar, Nikaragua, Suriye ve Tacikistan'dan da askeri birlikler ve gözlemciler katılıyor.

Rusya'nın doğusundaki Burdunı, Goryaçiye Klyuçi, Knyaze-Volkonskiy, Lagunnoye, Sergeyevskiy, Telemba, Uspenovskiy poligonlarında ve Ohotsk Denizi ile Japon Denizi (Doğu Denizi) sularında yapılan tatbikatta, 50 bini aşkın asker ve 140 uçak ile 60 savaş gemisi dahil 5 binden fazla silah ve askeri teçhizat yer alıyor.

Söz konusu tatbikat, Rusya Genelkurmay Başkanlığı yönetiminde düzenleniyor.

Tatbikat, 7 Eylül'e kadar devam edecek.

06/09/2022 15:10
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: putin, tatbikat,
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.