Rusya Dijital Kalkınma Bakanlığı: Benzeri görülmeyen siber saldırılarla karşı karşıyayız

Rusya Dijital Kalkınma, Haberleşme ve Kitle İletişim Bakanlığı, benzeri görülmemiş siber saldırılarla karşı karşıya kaldıklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, devlet hizmetleri portalına dün akşam saatlerinde 50’den fazla 1 terabayt büyüklüğünde DDoS saldırıları yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Bakanlık ölçek olarak benzeri görülmemiş bir siber saldırıyla karşı karşıya. Devlet hizmetleri portalı bir dizi profesyonel hedefli saldırılara maruz. Tüm saldırılar, güvenlik merkezi uzmanları tarafından başarıyla püskürtülüyor." ifadelerine yer verildi.

Devlet hizmetleri portalının kullanıcılarının kısa süreli kesintilerle karşı karşıya kalabileceği aktarılan açıklamada, kişisel bilgilerin güvende olduğu ifade edildi.

ELON MUSK, UYDU İNTERNET SİSTEMİ STARLİNK'İ UKRAYNA'DA AKTİVE ETTİ

Amerikan uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX'in kurucusu Elon Musk, uydu interneti sistemi projesi Starlink'i Ukrayna'da kullanıma açtığını duyurdu.

Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanı Mihaylo Fedorov, resmi Twitter hesabından Musk'ı etiketleyerek bir paylaşımda bulundu.

Fedorov paylaşımında, "Siz Mars'ı kolonize etmeye çalışırken, Rusya Ukrayna'yı işgal etmeye çalışıyor! Roketleriniz uzaydan başarılı bir şekilde dünyaya inerken, Rus roketleri Ukraynalı sivil halkın üzerine iniyor! Sizden Starlink istasyonlarınızı Ukrayna'ya sağlamanızı ve aklı başında Rusları ayağa kaldırmanızı talep ediyoruz." ifadesini kullandı.

Musk ise Fedorov'un paylaşımına verdiği yanıtta, "Starlink hizmeti şu anda Ukrayna'da aktif. Daha çok terminal de yolda." yanıtını verdi.

Elon Musk'ın kurucusu olduğu SpaceX, Starlink uydularıyla dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor. Projenin 2027'de tamamlanması hedefleniyor.

ZELENSKİY, İSRAİL BAŞBAKANI BENNETT'TEN KRİZE ARABULUCULUK YAPMASINI TALEP ETTİ

Öte yandan İsrail İçişleri Bakanı Ayalet Şaked, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına çözüm bulması için İsrail Başbakanı Naftali Bennett'ten arabuluculuk yapmasını talep ettiğini açıkladı.

İsrail İçişleri Bakanı Ayalet Şaked, Kanal 12 televizyonuna yaptığı açıklamada, Zelenskiy'nin cuma akşamı Bennett ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail'den Rusya ile yaşanan krizde arabuluculuk yapmasını istediğini doğruladı.

Şaked, "Çok dikkatli konuşuyorum. Teklif geldi ve durum değerlendiriliyor. Daha fazla söyleyecek bir şey yok." ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, cuma günü Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda konuşmuştu. Ancak yapılan açıklamada, Kiev'in Tel Aviv'den arabuluculuk talebine ilişkin bir bilgi yer almamıştı.

New York Times gazetesi, Ukrayna Devlet Başkanı'nın Bennett'ten Kiev ve Moskova arasında arabuluculuk yapmasını talep ettiğini yazmıştı.

MACRON, LUKAŞENKO'DAN RUS BİRLİKLERİN BELARUS'TAN AYRILMASINI İSTEDİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, telefonla görüştüğü Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'dan Rus birliklerin Belarus'tan en hızlı şekilde ayrılmasını talep etti.

Elysee Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Macron Lukaşenko ile telefonda Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını görüştü.

Belarus'un topraklarında Rusya'ya nükleer silahlarını konuşlandırmasına izin verilebilmesine ilişkin kararı kınayan Macron, Lukaşenko'dan, "tek taraflı ve haksız savaş" yürüten Rus birliklerin en hızlı şekilde Belarus'tan ayrılmasını istedi.

Macron, görüşmede Ukrayna halkına yönelik insani operasyonlar yürütmek için uluslararası toplumun iş birliği yapması gerektiğini kaydetti.

Emmanuel Macron, Belarus ve Ukrayna halkları arasındaki dayanışmanın, Belarus'u Ukrayna'ya karşı savaşta Rusya'nın suç ortağı olmayı reddetmeye yönlendireceği belirtti.

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27/02/2022 11:11