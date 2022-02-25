Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Amacımız Ukrayna’yı askeri güçten arındırmak

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, askeri harekatın amacının Ukrayna’yı işgal etmek değil, askeri güçten arındırmak olduğunu iddia etti.

Medyanın sorularını yanıtlayan Lavrov, Rusya’nın “demokratik bir yönetimi devirme amacında mı?” şeklindeki soruya, Ukrayna’ya demokrasi denemeyeceği ifadesiyle yanıt verdi.

Bakan Lavrov, sözlerinin devamında Ukrayna’nın ülkede Rusça konuşanlara kötü davrandığını öne sürdü.

Moskova’da gazetecilere konuşan Lavrov, BBC’den Steve Rosenberg’in, işgali nasıl meşrulaştırdıklarına ilişkin sorusunu da yanıtladı.

Rus bakan bu soruya yanıt verirken, Irak, Libya ve Yugoslovya’ya Batı müdahalelerini hatırlattı ve “demokrasiyi yayma adına binlerce kişinin öldüğünü” savundu.

Sergey Lavrov, Batılı ülkeleri, bilinçli olarak Ukrayna’yı silahlandırmakla suçladı.

Bakan, bu müdahale ile Ukrayna halkının kendi geleceğini seçme hakkı olacağını da öne sürdü.

Rusya: Çernobil'i teröristlerden koruyoruz

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerinin Çernobil nükleer santralini "teröristlerden korumak için" elllerinde tuttuğunu öne sürdü. Rus birliklerinin dün akşamki çatışmaların ardından Çernobil'i aldığı açıklanmıştı.

Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında amacın "milliyetçi gruplar ve diğer terörist örgütlerin olası bir nükleer provokasyonunu önlemek" olduğu belirtildi.

Rus yetkililer, santral çevresindeki radyasyon seviyesinin normal olduğunu ve askeri personelin ölçümlerine devam ettiğini duyurdu.

Çernobil nükleer santralinde 1986'da meydana gelen patlama büyük bir faciaya neden olmuştu.

Çernobil'deki “yasak bölge" santralin etrafındaki 32 km'lik yarıçaplı alanı kapsıyor.

Santralin patlamayan diğer üç reaktörü 2000 yılı itibarıyla tamamen kapatıldı.

Bölgedeki radyasyon seviyeleri 1986’daki sızıntısından bu yana tehlikeli derecede yüksek.

Rus birliklerinin Perşembe günü erken saatlerde yasak bölgeye girdiği bildirildi.

Beyaz Saray, santral personelinin Rus askerleri tarafından rehin tutulduğuna dair raporları olduğunu aktardı.

Çernobil, başkent Kiev'in yaklaşık 130 km kuzeyinde yer alıyor. Bölge, işgalci güçlerin başkente girmesine olanak tanıyabilir.

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25/02/2022 15:09