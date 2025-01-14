Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Kıbrıs’ta çözüm için dayatma yapmayacağız

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kıbrıs sorununun çözümü için bir “sihirli formül” olmadığını belirterek, Rusya’nın Kıbrıs sorunu ile ilgili herhangi bir çözüm önerme ya da dayatma imkanının bulunmadığını ifade etti.

Rum Basını’nda yer alan habere göre Sergey Lavrov, Kıbrıs sorunu ile ilgili konuşurken, New York’ta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin daimi üyelerinin büyükelçileriyle her yıl yapılan toplantıları hatırlatarak, Kıbrıs Cumhurbaşkanının bu toplantılarda, Güvenlik Konseyi’nin kararlarının uygulanmasını tartıştığını anlattı.

Lavrov, eski BM Genel Sekreteri Kofi Annan’dan övgüyle söz ederek onu “büyük bir Genel Sekreter” ve “iyi bir dost” olarak tanımladı.

Annan Planı’na da değinen Lavrov, bunun Kıbrıs sorununun çözülmesine yönelik “son somut girişim” olduğunu, ancak planın birleşik bir devletin gelecekteki merkezi otoritesini zayıflatmak için Güvenlik Konseyi kararlarını hafifletmeyi önerdiğini belirtti.

Rus Bakan, şu anda Türkiye’nin adada iki eşit devletin kurulmasını açıkça savunduğuna dikkat çekti.

Ayrıca, herhangi bir çözümün her iki toplumun çıkarlarını gözetmesi gerektiğini vurguladı ve beş daimi Güvenlik Konseyi üyesinin artık barış sürecinin garantörü olarak toplanmadığını, bunun yerine Kıbrıs liderliğinin ağırlıklı olarak Amerika Birleşik Devletleri ile çalıştığını belirtti.

Rusya’nın Kıbrıs’taki çıkarlarına dair açıklama yapan Lavrov, adada çok sayıda Rus vatandaşının yaşadığını, çoğunluğunun güneyde yaşadığını ancak kuzeyde de 10.000’den fazla Rus bulunduğunu söyledi. Bazı partnerlerin Kıbrıs’ı NATO’ya katılmaya zorladığını ve Kıbrıs bankalarında finansal çıkarları bulunan Ruslara yönelik iç yasaların değiştirilmesi için baskı yaptıklarını iddia etti.

Lavrov, Rusya’nın Kıbrıs’ın iç işlerine müdahale etmediğini belirterek, Kıbrıs’ın Belarus’un Minsk şehrinde düzenlenen Avrasya Güvenlik Konferansı’na davet edildiğini ve bunun Avrasya güvenlik politikaları üzerine yapılan tartışmaların bir parçası olduğunu söyledi.