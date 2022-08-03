Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Myanmar'a resmi ziyaret

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, güvenlik ve ekonomi konularını görüşmek üzere askeri cunta yönetimi altındaki Myanmar'a ilk resmi ziyaretini yaptı.

Lavrov, Kamboçya'nın ev sahipliği yaptığı ve bugün başlayan 55. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılım sağlamadan önce, Myanmar'a geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Lavrov, mevkidaşı Wunna Maung Lwin ve diğer yetkililerle başkent Nepido'da bir araya geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, iki ülkenin siyasi diyalog, ticari ve ekonomik iş birliği, savunma, güvenlik ve insani ilişkiler konularında görüşeceklerini açıklamıştı.

Batılı ülkeler, Myanmar'da ordunun seçilmiş hükümeti devirerek yönetimi ele geçirmesini kınarken, Rusya, Birleşmiş Milletler tarafından "iç savaşta" olarak nitelendirilen Myanmar'ın en büyük silah tedarikçisi olarak biliniyor.

5 Ağustos Cuma gününe kadar sürmesi beklenen toplantı çerçevesinde üye ülkelerin dışişleri bakanları; ABD, Çin, Rusya'dan mevkidaşlarıyla bir araya gelecek.

- Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, Kasım 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 2 binin üzerinde kişi hayatını kaybetti. Darbeden bu yana yaklaşık 13 bin kişi gözaltına alınırken 10 binin üzerinde kişi ise halen cezaevinde tutuluyor.

Askeri mahkemeler, tutuklulardan 2'si çocuk 114 siyasi mahkum hakkında idam kararı vermiş, en son 25 Temmuz'da eski iktidar partisi Ulusal Demokrasi Birliği'nden (NLD) milletvekilin de bulunduğu 4 kişi, yargılandıkları askeri mahkemenin emriyle idam edilmişti.

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03/08/2022 11:34