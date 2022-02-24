Rusya Dışişleri Bakanlığı: Bu bir savaşın başlangıcı değil, bitişi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın Ukrayna'ya girmesinin ardından yaptığı açıklamada, “Birincisi, bu bir savaşın başlangıcı değil, bu çok önemli. Bizim istediğimiz, büyüyüp küresel bir savaşa dönüşebilecek olayların gelişmesini engellemek. İkincisi, bu, aslında savaşın bitişi" dedi.

Bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada Zaharova, "Bilmeyenler için söylemek isterim ki bu savaş sekiz senedir sürüyordu. Kan dökülmesine sebep olan ve sivillerin ölümüne yol açan bir savaştan söz ediyorum" ifadesini kullandı.

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24/02/2022 16:14