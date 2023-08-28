Rusya Dışişleri Bakanlığı: Lavrov ile Fidan yakın zamanda görüşecek

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28/08/2023

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Rusya Dışişleri Bakanlığı: Lavrov ile Fidan yakın zamanda görüşecek

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arasında yakın zamanda Moskova’da görüşme yapılacağını bildirdi.

Zaharova, Rus haber ajansı TASS’a yaptığı açıklamada, Rusya ile Türkiye arasındaki üst düzey görüşmelere ilişkin bilgi verdi.

Dışişleri Bakanı Fidan’ın Moskova’yı ziyaret etmesinin beklendiğini belirten Zaharova, “Rus ve Türk dışişleri bakanları yakın zamanda Moskova’da görüşme gerçekleştirecekler.” ifadesini kullandı.

28/08/2023 14:45
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