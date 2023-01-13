Rusya, Donetsk’teki Soledar şehrini kontrol altına aldıklarını, Ukrayna ise bunun doğru olmadığını bildirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, dün Donetsk'teki Soledar şehrini tamamen kontrol altına aldıklarını duyururken; Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Doğu Grubu Sözcüsü Sergey Çerevatiy ise Rusya'nın Donetsk'teki Soledar şehrini ele geçirdikleri bilgisinin doğru olmadığını belirterek "Şehirde çatışmalar sürüyor." dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna’daki savaşta Rus ordusunun eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Donetsk bölgesinde Soledar şehrindeki duruma ilişkin bilgi veren Konaşenkov, “12 Ocak akşamı, Donetsk istikametinde başarılı taarruz operasyonlarının devamı için önemli olan Soledar şehrinin kurtarılması tamamlandı.” ifadesini kullandı.

Konaşenkov, Soledar üzerinde tam kontrolün sağlanmasıyla güneybatıda bulunan Bahmut şehrinde Ukrayna birliklerinin ikmal yollarının kesilmesini ve ardından Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin kapana alınacağını belirterek Soledar’ın ele geçirilmesinin Rus güçlerinin diğer birimleriyle Ukrayna mevzilerine sürekli saldırısıyla mümkün olduğunu dile getirdi.

Rusya hava kuvvetlerinin Soledar’a yönelik operasyonlar esnasında Ukrayna askerlerine havadan destek sağlayan 3 savaş uçağı ve bir helikopteri düşürdüklerini bildiren Konaşenkov, Rus hava savunma sistemlerinin HIMARS, OIha, Uragan füze sistemlerinden atılan 9 roketi de imha ettiğini aktardı.

Rus hava indirme birliklerinin mevzilerde hakim yükseklikleri ele geçirdiğini, şehri kuzey ve güneyden abluka altına aldığını anlatan Konaşenkov, elektronik harp araçlarıyla Ukrayna’nın kontrol sistemini bastırdıklarını söyledi.

Konaşenkov, “Rus askeri birlikleri tarafından uygulanan faaliyetler kompleksi, saldırı müfrezelerinin Soledar'ı kurtarması için başarılı operasyonları sağladı. Yalnızca son 3 gün içinde Soledar şehri yakınlarında 700’den fazla Ukraynalı asker ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait 300’den fazla silah etkisiz hale getirildi.” diye konuştu.

-Ukrayna: Donetsk'teki Soledar şehrinin Rusya'nın kontrolüne geçtiği bilgisi doğru değil

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Doğu Grubu Sözcüsü Sergey Çerevatiy, Rusya'nın Donetsk'teki Soledar şehrini ele geçirdikleri bilgisinin doğru olmadığını belirterek "Şehirde çatışmalar sürüyor." dedi.

Ukrayna-RBK’ye konuşan Çerevatiy, Rusya Savunma Bakanlığının Soledar şehrini tamamen kontrol altına aldıklarına ilişkin açıklamasının doğru olmadığını söyledi.

Çerevatiy, "Hayır, bu doğru değil. Şehirde çatışmalar sürüyor. Detaylarını veremem." diye konuştu.

Ukrayna askerlerinin şehri savunmaya devam ettiğini aktaran Çerevatiy, şehrin karşı tarafın kontrolüne geçtiğine ilişkin açıklamaları, "Rusların özellikle Ukrayna toplumunda hayal kırıklığı yaratmak için yaptığı kasıtlı bir gürültü" olarak nitelendirdi.

- Soledar'ın stratejik önemi

Son aylarda Ukrayna ile Rus ordusu arasındaki çatışmaların yoğunlaştığı Soledar, Ukrayna’nın doğusunda Donetsk bölgesinde Bahmut şehrine bağlı bulunuyor.

Bahmut’un 10 kilometre kuzeydoğusunda bulunan Soledar, Ukrayna ordusunun konuşlandığı Kramatorsk, Slavyansk ve Seversk’e giden otoyollar ve demir yollarının kesiştiği noktada yer alıyor. Şehir, Sol ve Dokenskaya tren istasyonlarına 2 kilometre mesafede yer alıyor.

Şehrin ele geçirilmesiyle Bahmut, Kramatorsk, Slavyansk ve Seversk şehirlerinin de Rus güçlerince alınmasının kolaylaşacağı ve Donetsk’in idari sınırlarına ulaşılacağı belirtiliyor.

Soledar, Orta ve Doğu Avrupa’da en büyük tuz madenciliği yapan şehir olması özelliğiyle ekonomik anlamda da bölgede önemli bir pozisyonda bulunuyor.

Ukrayna’nın yüzde 90 tuz ihtiyacını karşılayan şehrin kuzeybatı kesiminde yer alan tuz madenlerinin uzunluğu 200 kilometreyi geçiyor.

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13/01/2023 16:11