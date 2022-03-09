Rusya Dünya Kupası'ndan ihraç edildi

Rusya Futbol Federasyonu, erkek ve kadın A milli futbol takımları ile Spartak Moskova'yı etkileyen men kararlarını Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne taşıdı.

Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Rusya Futbol Federasyonu'nun 28 Şubat'taki FIFA ve UEFA kararlarını temyize götürdüğünü açıkladı.

İkinci bir duyuruya kadar geçerli kararda değişiklik yapılmazsa Rusya Milli Erkek Futbol Takımı, yarı finalleri 24 Mart, finali ise 29 Mart'ta oynanacak 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turnuvasından ihraç edildi.

Rusya Milli Kadın Futbol Takımı, 6-31 Temmuz tarihlerinde İngiltere'de düzenlenecek 2022 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkını kaybetti.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Almanya kulübü Leipzig ile eşleşen Spartak Moskova ise turnuvanın dışında kaldı.

İskoçya-Ukrayna play-off maçı haziran ayında oynanacak

FIFA, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda 24 Mart'ta oynanması planlanan İskoçya ile Ukrayna arasındaki yarı final maçını haziran ayına erteledi.

Ukrayna, finale çıkması halinde Galler-Avusturya maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.

FIFA'nın açıklamasında, Rusya Milli Takımı'nın men edilmesi nedeniyle Polonya'nın doğrudan finale yükseldiği ve bu turda İsveç-Çekya maçının galibiyle karşılaşacağı belirtildi.

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09/03/2022 08:59