Rusya, dünyanın en büyük uçağını yok etti

Dünyanın en büyük hava aracı Antonov-225 kargo uçağının Rusya'nın Kiev yakınlarındaki Gostomel Havaalanı'na yaptığı saldırıda yok edildiği açıklandı. Uçak, tamir çalışmaları için Gostomel Havalimanı'ndaydı.

Ukrayna'ya ait havacılık şirketi Ukroboronprom'un açıklamasına göre Mriya (Ukraynaca: Rüya) olarak da bilinen uçağın restorasyonu 5 yıldan uzun sürecek ve 3 milyar dolardan fazlaya mal olacak.

Ukroboronprom, "Rusya, Ukrayna havacılık kapasitesinin bir sembolü olduğu için Mriya'yı vurdu" dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, "Rusya, Mriya'mızı yok etmiş olabilir ama güçlü, özgür ve demokrat bir Avrupa ülkesi hayalimizi yok edemeyecek" açıklamasında bulundu.

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28/02/2022 12:45