Rusya, dünyanın en büyük uçağını yok etti

Myira, tamirat için Kiev yakınlarındaki Gostomel Havaalanı'ndaydı

ads ads
28/02/2022

ads
ads
ads
Rusya, dünyanın en büyük uçağını yok etti

Dünyanın en büyük hava aracı Antonov-225 kargo uçağının Rusya'nın Kiev yakınlarındaki Gostomel Havaalanı'na yaptığı saldırıda yok edildiği açıklandı. Uçak, tamir çalışmaları için Gostomel Havalimanı'ndaydı.

Ukrayna'ya ait havacılık şirketi Ukroboronprom'un açıklamasına göre Mriya (Ukraynaca: Rüya) olarak da bilinen uçağın restorasyonu 5 yıldan uzun sürecek ve 3 milyar dolardan fazlaya mal olacak. 

Ukroboronprom, "Rusya, Ukrayna havacılık kapasitesinin bir sembolü olduğu için Mriya'yı vurdu" dedi. 

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, "Rusya, Mriya'mızı yok etmiş olabilir ama güçlü, özgür ve demokrat bir Avrupa ülkesi hayalimizi yok edemeyecek" açıklamasında bulundu.

28/02/2022 12:45
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS:
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.