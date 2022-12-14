Rusya dünyaya ilan etti: Amerikan füzelerini vuracağız!

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov'a bugünkü basın toplantısında ABD'nin Ukrayna'ya muhtemel Patriot sevkiyatı soruldu. Putin'in sözcüsü Peskov, hava savunma sistemlerinin Rus ordusu için meşru hedef olacağını söyledi.

Söz konusu tepki, Patriot'ların Ruslar tarafından vurulacağını ilan eden ilk resmi açıklama niteliği taşıyor.

Kremlin sözcüsü Peskov ayrıca, Ukrayna'dan henüz Noel ateşkesi için bir teklif almadıklarını kaydetti. Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy, hafta başında Rus işgal birliklerinin Noel nedeniyle ülkesinden çekilmesinin barış anlaşmasının ilk adımı olacağını söylemişti.

İşgalin başından bu yana en şahin çıkışları yapan Rusya'nın eski lideri ve Putin'e yakın isimlerden Dmitry Medvedev, Kasım ayı sonunda ABD ve NATO'yu açık şekilde uyarmıştı.

Resmi unvanı Güvenlik Konseyi Başkan Vekili olan Dimitri Medvedev, "NATO eğer Genel Sekreter Stoltenberg’in bahsettiği gibi Ukraynalı fanatiklere NATO personeliyle birlikte Patriot füze savunma sistemi temin ederse bunlar doğrudan silahlı kuvvetlerimizin meşru hedefi haline gelecektir" demişti.

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14/12/2022 16:28