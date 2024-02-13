Rusya, Estonya Başbakanı Kallas hakkında arama kararı çıkarttı
Rusya İçişleri Bakanlığı, Estonya Başbakanı Kaja Kallas hakkında arama kararı çıkarttı.
13/02/2024
Rusya İçişleri Bakanlığı, Estonya Başbakanı Kaja Kallas hakkında arama kararı çıkarttı.
Rusya İçişleri Bakanlığı sitesinde yer alan bilgiye göre, Kallas, Rus Ceza Kanunu doğrultusunda arananlar listesine eklendi.
Bakanlık, kararın gerekçesine ilişkin açıklama yapmadı.
Basına yansıyan haberlere göre Kallas, Rus yönetimine karşı açıklamalarıyla biliniyor.