Rusya, euro varlıklarını sıfırladı

Rusya, Ulusal Refah Fonu'ndaki euro varlıkların sıfıra indirildiğini açıkladı.

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17/01/2024

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Rusya, euro varlıklarını sıfırladı

Rusya Maliye Bakanlığı, Ulusal Refah Fonu'nda euro varlıklarının payının sıfıra indirildiğini bildirdi.

Rusya Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ulusal Refah Fonu’nun 2023 sonu itibarıyla durumuna ilişkin bilgilere yer verildi.

Buna göre, Ulusal Refah Fonu varlıkları geçen yıl 17,7 milyar dolar azalarak 133 milyar dolara gerilerken bütçe açığının kapatılması için 2023 sonunda 115 milyar yuan, 232,6 ton altın ve 574 milyon euro satıldı.

17/01/2024 16:27
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TAGS: Rusya, euro varlıkları
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