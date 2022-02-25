Rusya Eurovision Şarkı Yarışması'ndan çıkarıldı

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25/02/2022

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Rusya Eurovision Şarkı Yarışması'ndan çıkarıldı

Avrupa Yayın Birliği, Rusya'nın Eurovision Şarkı Yarışmasından diskalifiye edildiğini açıkladı. Formula 1 yönetimi de Rusya Grand-Prix'sinin 2022 takviminden çıkarıldığını açıklamıştı.

Formula 1 yönetiminin Rusya Grand-Prix'sinin 2022 takviminden çıkarıldığını açıklaması ve  2021-2022 Şampiyonlar Ligi final maçının, Rusya'nın Saint Petersburg şehri yerine Fransa'nın başkenti Paris'te yapılacağının açıklanmasının ardından, bir açıklama da Avrupa Yayın Birliği'nden geldi.

EBU, Rusya'nın Eurovision Şarkı Yarışmasından diskalifiye edildiğini açıkladı.

Açıklama Avrupa Yayıncılar Birliği tarafından yapıldı ve Rusya’nın katılımının yarışmanın itibarını zedeleyeceği vurgusu yapıldı:

“Uluslararası etkileşimi öne çıkaran, karşılıklı anlayışı ve izleyicileri, müzik aracılığıyla bir araya getirmeyi amaçlayan bu kültürel yarışmanın değerlerini koruma kararlılığımızı sürdürüyoruz.”

Yarışma bu yıl, İtalya'nın Turin kentinde düzenlenecek.

25/02/2022 18:47
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TAGS: Avrupa Yayın Birliği, Rusya, Eurovision Şarkı Yarışması
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