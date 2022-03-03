Rusya FIFA 22'den çıkarılıyor

EA Sports, yaptığı açıklama ile Rusya Milli Takımı'nın ve Rus kulüplerinin kaldırılacağını açıkladı.

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03/03/2022

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Rusya FIFA 22'den çıkarılıyor

Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın etkileri spor dünyasını da etkilemeye devam ediyor. Son olarak ünlü futbol oyunu FIFA serisinin yapımcısı EA Sports, yaptığı açıklama ile Rusya'nın oyunlardan çıkarılacağını duyurdu.

Açıklamada "FIFA ve UEFA'daki partnerlerimizle benzer bir şekilde Rusya milli takımı ve tüm Rus kulüplerinin FIFA 22, FIFA Mobile ve FIFA Online'dan çıkarıldığını duyururuz." denirken, Rus ve Belarus ekiplerinin de ilerleyen günlerde EA Sports NHL tarafından buz hokeyi oyunu NHL 22'den çıkarılacağı açıklandı.

03/03/2022 10:02
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TAGS: Rusya, FIFA 22
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