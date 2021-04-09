Rusya füzeleri Ukrayna sınırında

Rusya’nın Ukrayna sınırındaki askeri hareketliliğine dair her geçen gün bölgede tansiyonu yükselten gelişmeler yaşanmaya başladı. Rusya Federasyonu’nun, Ukrayna sınırındaki Voronej’de askeri kamp kurmasının ardından; bölgeye İskender füzelerini de getirdiği öğrenildi.

Ukrayna sınırına yoğun askeri sevkiyat gerçekleştiren Rusya Federasyonu, sınıra yakın bölgeye İskender füzelerini konuşlandırdı. Rusya’nın askeri hareketliliğini araştıran bağımsız uzman Janes Thomas Bullock, konuya ilişkin ayrıntılı bilgiler verdi. Uzman, Ukrayna sınırında on dört kara birimi ve İskender kısa menzilli balistik füze sistemlerini tespit etti.

Voronej bölgesine konuşlandırıldığı öğrenilen İskender füzelerinin, büyük olasılıkla Sverdlovsk bölgesindeki 119. Füze Tugayı’na ait olduğu kaydedildi.

Yüzlerce askeri araç...

Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Voronej bölgesinde yeni bir askeri kamp kuruldu. Bağımsız araştırmacılar tarafından tespit edilen askeri kamp sahasının uydu görüntülerinde yüzlerce askeri araç görüldü.

Ukrayna krizinin çözümü için oluşturulan Üçlü Temas Grubu tarafından sağlanan anlaşma üzerine, 27 Temmuz’dan itibaren Ukrayna birlikleri ile Donbas bölgelerini işgal eden yasa dışı silahlı güçler arasında “kapsamlı ateşkes” rejimi yürürlüğe girmişti. 31 Mart 2021 tarihinde düzenlenen Üçlü temas Grubu toplantısında Rus tarafı, Ukrayna’nın tam kapsamlı ateşkes anlaşmasını 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren uzatma teklifini reddetti.

Donbas’taki askeri geriliminin artmasını görüşmek için 7 Nisan 2021 tarihinde acil bir şekilde toplan Üçlü Temas Grubu, Rusya tutumu yüzünden yine ateşkes konusunda anlaşamadı.

Sınıra yoğun askeri sevkiyat

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart’ta Ukrayna Parlamentosunda yaptığı konuşmada, Rusya’nın Ukrayna sınırı boyunca 28 taktik tabur grubu konuşlandırdığını bildirdi. Homçak, Rusya’nın işgal altındaki Kırım’da, Rusya’nın Rostov, Bryansk ve Voronej bölgelerindeki askeri varlığı artırdığını ayrıca Kremlin yönetiminin Donbas bölgelerine askeri teçhizat ve mühimmat temin etmeyi sürdürdüğünü aktardı.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodımır Zelenskıy, 6 Nisan tarihinde, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile yaptığı telefon görüşmesinde, kapsamlı ateşkes rejiminin yürürlüğe girdiği 27 Temmuz 2020 tarihinden bu yana Donbas’ta 28 askerin hayatını kaybettiğini bildirmişti. Zelenskıy, ölen 28 askerden 24’dünün bu yılın içinde hayatını kaybettiğini belirtti.

Ukrayna ordusunun açıklamalarına göre düşman saldırıları sonucu Donbas’ta 26 Mart’ta 4, 5 Nisan’da 2 , 6 Nisan’da 2, 8 Nisan’da ise bir Ukraynalı asker hayatını kaybetti.

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09/04/2021 17:33