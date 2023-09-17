Rusya, füzelerle Odessa bölgesindeki tarım işletmesini vurdu
17/09/2023
Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Rusya'nın, füzelerle Odessa bölgesindeki sivil bir tarım işletmesini vurduğunu bildirdi.
Komutanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun gece saatlerinde Ukrayna topraklarına seyir füzeleri ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediği belirtildi.
Toplam 16 hava hedefinin tespit edildiği aktarılan açıklamada, "Saldırının ana yönü Odessa bölgesinin güneyiydi. Hava Kuvvetlerinin, Savunma Kuvvetlerinin hava savunmasıyla işbirliğinde gerçekleştirilen muharebe operasyonları sonucunda Şahed-136/131 tipi 6 İHA, X-101/X-555/X-55 tipi 6 seyir füzesi olmak üzere toplam 12 hava hedefi imha edildi." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, Rus füzelerinin Odessa bölgesindeki bir sivil tarım işletmesinin bulunduğu alana isabet ettiği, olay yerinde Devlet Acil Durumlar Servisi ekiplerinin çalıştığı kaydedildi.
Ukrayna Güney Savunma Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada da düşürülen 6 İHA'dan 4'ünün Mıkolayiv bölgesinde, 2'sinin Odessa bölgesi hava sahasında yok edildiği belirtildi.
İmha edilen 6 füzeden 5'inin Odessa bölgesi hava sahasında düşürüldüğüne işaret edilen açıklamada, "Düşman, tarımsal altyapı üzerinde yoğun bir terör estirmeye devam ediyor." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, Rus füzelerinin Odessa'daki tarım işletmesine isabet etmesi sonucunda tarım arazilerinin ve tahıl deposunun hasar gördüğü, can kaybı meydana gelmediği bilgisi paylaşıldı.
Kiev'in Moskova ve Kırım'a İHA'larla saldırı girişimleri engellendi
Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Moskova'ya ve Kırım yarımadasına insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı girişimlerini engellediklerini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, gece ve sabah saatlerinde Kiev'in Rusya topraklarındaki tesislere saldırı girişimlerinde bulunduğu belirtildi.
Moskova saatiyle 01.15 sularında Rusya hava savunma sistemleri tarafından Ukrayna'ya ait uçak tipi 2 İHA'nın Kırım yarımadasında yok edildiği aktarılan açıklamada, saat 01.45 sıralarında da 1 İHA'nın Moskova bölgesinin İnstrinskiy ilçesi alanında imha edildiği kaydedildi.
Açıklamada, saat 01.45-02.20 arasında Kırım yarımadasının kuzeybatı doğu kıyılarında Ukrayna'ya ait 4 uçak tipi İHA'nın düşürüldüğü ifade edildi.
Açıklamada ayrıca, sabahın erken saatlerinde hava savunma sistemlerince Moskova bölgesinin Domodedovo ilçesi semalarında bir İHA'nın imha edildiği belirtildi.