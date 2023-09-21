Rusya, Güney Kore'nin Moskova-Pyongyang askeri işbirliği açıklamasından derin endişe duyuyor

Rusya'nın Seul Büyükelçiliği, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'ün Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Rusya ve Kuzey Kore arasındaki "askeri işbirliği" konusunda uyarıda bulunmasından "derin endişe" duyduğunu açıkladı.

Yonhap'ın haberine göre, Rusya'nın Seul Büyükelçiliği, sosyal medya platformu Facebook üzerinden, Yoon'un BM Genel Kurulundaki konuşmasında Rusya ve Kuzey Kore arasındaki "askeri işbirliği" uyarısına dair açıklama yaptı.

Açıklamada, Güney Kore'nin "Washington tarafından başlatılan, Rusya ve Kuzey Kore’nin işbirliğini kötülemeye çalışan propaganda kampanyasına" katıldığı öne sürülerek, Seul'un bu tutumundan "derin endişe" duyulduğu bildirildi.

Açıklamada, ayrıca, "bu tarz spekülatif ve asılsız açıklamaları, ABD liderliğinde batının ülkemize karşı açtığı agresif hibrit savaşla aynı çizgide görüyoruz." ifadesi kullanıldı.

Güney Kore'ye faaliyetlerini "objektif ve dengeli" yapması çağrısında bulunulan açıklamada, Seul'un "Rus karşıtı" yaklaşımlarının ikili ilişkilere ve Kore Yarımadası'ndaki duruma olumsuz etkilerini göz önünde bulundurması gerektiği kaydedildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndaki konuşmasında Yoon, Kuzey Kore ve Rusya arasında yapılacak silah anlaşmasını ülkesine karşı "doğrudan bir kışkırtma" olarak değerlendirileceğini açıklamıştı.

Rusya'nın Seul Büyükelçiliği, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 13 Eylül'de yaptığı görüşmede iki ülke arasında askeri işbirliği konusunun görüşüldüğü yönündeki haberleri yalanlamıştı.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile "silah tedariği ve askeri işbirliği" konularını görüşmesinden duydukları rahatsızlığı dile getirmek için Rusya'nın Seul Büyükelçisi Andrey Kulik'i bakanlığa çağırmıştı.