Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Harkiv bölgesinde Perşotravnevoye ve Donetsk bölgesinde de Kurahovka yerleşim yerlerini ele geçirdiklerini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna’daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

Rus uçakları, insansız hava araçları, füze ve topçu birliklerinin Ukrayna ordusunun kullandığı enerji altyapı tesisleri, "Kraken" nasyonalist oluşumların komuta noktaları, bir askeri havaalanının altyapısı, Ukrayna ordusunun akaryakıt üssü, silahlı insansız hava aracı atölyesi ile askeri birlik ve teçhizatın toplandığı 149 bölgeyi vurduğu belirtilen açıklamada, hava savunma sistemlerinin ABD üretimi 4 ATACMS füzesi, Fransa üretimi 3 Hammer güdümlü bomba ve 50 uçak tipi insansız hava aracını imha ettiği kaydedildi.

Rus ordusunun Donbas ve diğer bölgelerde önemli bazı noktaları kontrolüne aldığı bildirilen açıklamada, "Batı askeri birlikleri başarılı taarruzları sonucunda Harkiv bölgesindeki Perşotravnevoye yerleşim birimini kurtardı. Merkez askeri birliklerinin de taarruzları sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Kurahovka yerleşim birimi kurtarıldı." ifadelerine yer verildi.

Rusya Savunma Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, Ukrayna'da 1'i Harkiv bölgesinde, 11'i Donetsk bölgesinde olmak üzere son bir haftada 12 yerleşim biriminin Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini bildirmişti.