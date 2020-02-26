Rusya, İdlib için ateşkes çağrısını reddetti

İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen 43. BM İnsan Hakları Konseyi Oturumu kapsamında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Bazı hükümetler radikal ve terörist gruplar tarafından yürütülen skandal eylemleri haklı göstermek istiyor" dedi.

"ATEŞKES, TERÖRİSTLERİ ÖDÜLLENDİRMEK ANLAMINA GELİR"

Rus diplomasisinin şefi, "Bu şartlarda ateşkes istemi, insan haklarını savunma amacını göstermez, tersine teröristlere ayrıcalık tanınması ve onların faaliyetlerinin desteklenmesi anlamına gelir" yorumunda bulundu.

Pazartesi günü, Ankara ve Moskova arasındaki görüşmelere değinen Lavrov, "Şu anda, İdlib konusunda yeni bir dizi müzakereler için hazırlık yapılıyor. Bu müzakerelerin bizleri İdlib'in gerçekten gerginliği azaltma bölgesi olması hedefine ulaştıracağını umuyoruz" demişti.

BM'DEN İDLİB UYARISI

Dün, BM Suriye Krizi için Bölgesel İnsani Yardımlar Koordinatör Yardımcısı Mark Cutts, Beşşar Esed'e bağlı askeri birliklerinin saldırını sürdürdüğü Suriye'nin İdlib ilinin savaş alanına dönüştüğünü ve 3 milyondan fazla sivilin kapana kısıldığı uyarısında bulunarak, "Kuşkusuz ki bu bölgede gerçek bir kan gölü, gerçek bir sivil katliamı göreceğiz" demişti.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet de 18 Şubat'ta yaptığı açıklamada, dondurucu soğukta yaşam mücadelesi veren kadın ve çocukların hedef alınmasının "zalimce" olduğunu vurgulamıştı.

26/02/2020 01:41