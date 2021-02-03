Rusya ile Azerbaycan ve Ermenistan Arasında Uçuşlar Tekrar Başlıyor

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03/02/2021

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Rusya ile Azerbaycan ve Ermenistan Arasında Uçuşlar Tekrar Başlıyor

Rusya ile Azerbaycan ve Ermenistan arasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında durdurulan uluslararası uçuşların tekrar başlayacağı bildirildi. 

Rus hükümetinin internet sitesinde yer alan karara göre, Rusya ile Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki uluslararası hava yolu ulaşımı 15 Şubat tarihi itibarıyla tekrar başlayacak. 

Karar uyarınca, Moskova – Bakü arasında haftada iki uçuş, Moskova – Erivan arasında ise haftada dört uçuş gerçekleştirilebilecek.

03/02/2021 16:47
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TAGS: Rusya#Azerbaycan # Ermenistan
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