Rusya ile Ukrayna arasında esir takası yapıldı

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19/10/2024

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Rusya ile Ukrayna arasında esir takası yapıldı

Rusya ile Ukrayna arasında yapılan esir takası sonucunda 95 Rus ve 95 Ukraynalı askerin serbest bırakıldığı bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığının yazılı açıklamasında, Rusya ile Ukrayna arasında esir takası yapıldığı belirtildi.

Esir takasının Birleşik Arap Emirlikleri'nin arabuluculuk girişimleriyle 18 Ekim'de gerçekleştiği kaydedilen açıklamada, bu kapsamda 95 Rus ve 95 Ukraynalı askerin serbest bırakıldığı aktarıldı.

Serbest bırakılan Rus askerlerin şimdilik Belarus'ta bulundukları, tıbbi ve psikolojik destek sağlandığı anlatılan açıklamada, "Serbest bırakılan tüm askeri personel, Rusya Savunma Bakanlığına bağlı sağlık kurumlarında tedavi ve rehabilitasyon için Rusya Federasyonu'na ulaştırılacak." ifadesi kullanıldı.

19/10/2024 09:55
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TAGS: Rusya ile Ukrayna arasında esir takası yapıldı
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