Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakereler başladı

Belarus-Ukrayna sınırı yakınlarında, Pripyat Nehri kıyısında gerçekleşen Rusya-Ukrayna görüşmeleri başladı.

Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey, Rusya-Ukrayna görüşmelerinde yer alan heyetlerin Belarus’ta kendilerini güvende hissedebileceğini ve tarafların güvenlikle ilgili tüm isteklerinin yerine getirileceğini söyledi.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun Sözcüsü Natalya Eysmont, gerektiği durumda Belarus'un Rusya-Ukrayna görüşmelerine katılmaya hazır olduğunu belirtti.

Ukrayna heyetinde Ukrayna Savunma Bakanı, iktidardaki Halkın Hizmetkarı partisi lideri ve Dışişleri Bakan Yardımcısı bulunuyor. Rusya heyetinde de Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin, Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Belarus Büyükelçisi Boris Grızlov ve Duma Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy yer alıyor.

Görüşmelerde ön şartın sunulmadığı aktarıldı. Interfax haber ajansı, Rus müzakerecinin en kısa sürede Ukrayna ile anlaşmaya istekli olduğunu bildirdi. Müzakerecinin “Her türlü anlaşma iki tarafın da çıkarına olacaktır” dediği vurgulandı. Buna karşılık görüşme öncesi verilen olumsuz mesajlar ve Rusya'nın dayatmacı tavrı nedeniyle nedeniyle, uluslararası toplum, hemen sonuca varılamayacağını düşünüyor.

Ukrayna, ateşkes ve Rus birliklerinin topraklarından hemen çıkarılmasını istiyor.

AB: Görüşmeyi memnuniyetle karşılıyoruz

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya- Ukrayna görüşmesi memnuniyetle karşıladıklarını, bunun ilk adım olduğunu söyledi.

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28/02/2022 13:03