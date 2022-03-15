Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakereler devam ediyor

Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında başlatılan müzakerelerin çevrim içi formatta sürüyor.

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15/03/2022

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Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakereler devam ediyor

Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında başlatılan müzakerelerin çevrim içi formatta sürüyor.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki müzakerelerin dünkü teknik aradan sonra yeniden başlatıldığını duyurdu.

Podolyak, "Müzakereler yeniden başlatıldı. Taraflar arasında zorlu bir tartışma sürüyor" ifadesini kullandı.

15/03/2022 15:59
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TAGS: Rusya, Ukrayna, müzakereler,
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