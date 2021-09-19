Rusya, ilk uzay filmini çekecek

Rusya, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda “Vyzov” isimli ilk uzay filmini çekmeye hazırlanıyor.

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19/09/2021

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Rusya, ilk uzay filmini çekecek

Rusya Uzay Ajansı (ROSCOSMOS) ile Pervyi Kanal’ın ortak projesi kapsamında çekilecek film için özel eğitim alan ekip, uzay yolculuğu öncesi son hazırlıklarını tamamlamak üzere Kazakistan’daki Baykonur Uzay Üssü’ne geldi.

“Vyzov” adının verildiği ilk uzay filminin yönetmen koltuğunda oturacak Klim Şipenko ile oyuncu Yuliya Peresild, astronot Anton Şkaplerov’un eşliğinde 5 Ekim’de Soyuz MS-19 uzay aracıyla uzaya gönderilecek.

Rusya’daki Yuri Gagarin Astronot Hazırlama Merkezi’nde özel eğitim sürecini başarıyla tamamlayan Şipenko ile Peresild, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 12 gün kalacak.

Ekibin 17 Ekim’de astronot Oleg Noviskyi başkanlığındaki Soyuz MS-18 uzay aracıyla Dünya'ya dönmesi planlanıyor.

ROSCOSCMOS daha önce yaptığı açıklamada, 5 Ekim’de Baykonur Uzay Üssü’nde düzenlenecek fırlatma töreni için Elon Musk, Richard Branson ve Jeff Bezos gibi isimlere davetiye gönderdiklerini bildirmişti.

19/09/2021 10:00
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TAGS: rusya, uzay, film, haberkıbrıs,
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