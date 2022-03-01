Rusya, İsviçre uçaklarına hava sahasını kapattı

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01/03/2022

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Rusya, İsviçre uçaklarına hava sahasını kapattı

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı'ndan yapılan açıklamada, uluslararası hukuk normlarına uygun olarak İsviçre’nin Rus uçaklarına veya Rusya’da kayıtlı sivil uçakların uçuşlarına hava sahasına kapatmasına cevap verildiği açıklandı.

Açıklamada, “İsviçre uçaklarına veya İsviçre’de kayıtlı sivil uçakların uçuşlarına Rusya hava sahasına kapatılmasına karar verilmiştir” denildi.

Rusya dün itibarıyla Avrupa devletlerinin Rus uçaklarına hava sahasını kapatmasına cevap olarak, Almanya ve Fransa dahil 36 ülkenin uçaklarına hava sahasını kapatmıştı.

01/03/2022 10:10
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TAGS: Rusya, İsviçre, uçak, hava sahası
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