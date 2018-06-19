Rusya kayıpsız devam ediyor

2018 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Rusya ikinci maçında Afrika temsilcisi Mısır'ı konuk etti.



Rusya, Dünya Kupası A Grubu ilk maçında Suudi Arabistan karşısında 5-0'lık skorla turnuvaya 3 puanla başlayan Rusya, Mısır'ı da 3-1'lik skorla yenerek yoluna kayıpsız devam etti.



Saint Petersburg Stadı'nda Paraguaylı hakem Enrique Caceres'ın yönettiği mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle geçildi. Rusya ikinci yarı ard arda 3 gol bulurken, Mısır karşılaşmanın hakemi Caceres'ın, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasına başvurarak verdiği penaltı ile farkı 2'ye indirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca ev sahibi Rusya sahadan 3-1 üstün ayrıldı.



Rusya'ya galibiyeti getiren golleri; 47. dakikada Ahmed Fathy kendi kalesine, 59. dakikada Denis Cheryshev ve 62. dakikada Artem Dzyuba attı. Mısır'ın tek sayısını ise 73. dakikada Mohamed Salah kaydetti.



Bu sonuçla Rusya 6 puana yükseldi. Mısır ise kupada henüz puanla tanışamadı.