Rusya, Kazakistan ve Özbekistan doğal gazda işbirliğini genişletebilir

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rusya, Kazakistan ve Özbekistan'ın Sovyetler Birliği'nden bu yana tek bir gaz taşıma sistemine sahip olduklarını belirterek, "Doğal gaz tedariki ve işlenmesi de dahil olmak üzere karşılıklı iş birliğini genişletmek için büyük fırsatlarımız var.” dedi.

Novak, başkent Moskova'da düzenlenen "4. Rusya-Çin Enerji Ticaret Forumu"nda konuştu.

Rus petrolüne yönelik olası tavan fiyat uygulamasını değerlendiren Novak, "Son kısıtlamalar ve fiyat tavanlarına ilişkin kararlar, enerji kaynaklarının arzında ve yatırımda sıkıntılara neden olarak, endüstrinin işleyişi için büyük riskler içeriyor. Bu, gelecekte Batılı ülkelerin kendi kurallarını uygulamak isteyecekleri tüm emtiaları etkileyecektir." diye konuştu.

Batılı ülkelerin ekipman ve teknoloji tedarikini yasakladığını anımsatan Novak, "Enerji kaynaklarının taşınmasına, sigortaya, ödemelere, finansmana müdahale ediyorlar ve kendi kurallarını dayatıyorlar. Rusya, daha karlı olsa bile tavan fiyat üzerinden petrol sevkiyatı yapmayacak." dedi.

Rusya limanlarından deniz yoluyla Çin'e petrol sevkiyatlarının arttığını vurgulayan Novak, "Rusya, Çin'in önde gelen petrol tedarikçileri arasında ikinci sırada yer alıyor. Şu anda, Rus limanlarından da deniz sevkiyatı artıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Novak, Rusya ve Çin merkez bankalarının SWIFT sistemi kullanmamak için çeşitli ödeme sistemleri geliştirdiklerine işaret ederek, "Petrol, petrol ürünleri ve kömür sevkiyatında ödemeler de ulusal para birimlerine dönüştürülüyor." dedi.

- Rusya, Kazakistan ve Özbekistan arasındaki olası işbirliği

Forumun ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Novak, gündemdeki Rusya, Kazakistan ve Özbekistan arasında doğal gaz alanındaki olası işbirliğini değerlendirdi.

Üç ülke arasında doğal gaz konusunda istişarelerin sürdüğüne işaret eden Novak, "Rusya, Kazakistan ve Özbekistan, Sovyetler Birliği'nden bu yana tek bir gaz taşıma sistemine sahip. Doğal gaz tedariki ve işlenmesi de dahil olmak üzere karşılıklı iş birliğini genişletmek için büyük fırsatlarımız var." ifadelerini kullandı.

Novak, başka ülkelere gaz ihracatı için de iş birliği yapılabileceğini belirterek, Çin'in söz konusu rotalardan birisi olabileceğini sözlerine ekledi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Basın Sözcüsü Ruslan Jeldibay, bugün yaptığı açıklamada, Rusya-Kazakistan-Özbekistan arasında kurulması önerilen "üçlü gaz birliğini" ayrıntılı müzakere edeceklerini bildirmişti.

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29/11/2022 13:37