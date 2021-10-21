Rusya, Kıbrıs meselesinin kapsamlı çözümünden yana

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kıbrıs meselesinin uluslararası yasalar çerçevesinde, adil, uygulanabilir ve kapsamlı şekilde çözülmesinden yana olduklarını söyledi.

Lavrov, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile Moskova’da görüştükten sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

Kıbrıs meselesini, görüşmede ayrıntılı konuştuklarını belirten Lavrov, "Rusya'nın, Kıbrıs sorununa mevcut uluslararası yasalar çerçevesinde, adil, uygulanabilir ve kapsamlı bir çözüm bulunmasından yana olan ilkeli duruşunu yeniden teyit ettik." dedi.

Kapalı Maraş’a yönelik adımları “tek taraflı” olarak nitelendiren ve bunu "Kabul edilemez." bulduklarını ifade eden Lavrov, adada iki toplum arasında güven ortamını yeniden tesis edecek sürecin başlatılmasına alternatif olmadığını kaydetti.

Lavrov, Doğu Akdeniz’deki meselenin ise uluslararası hukuk temelinde çözülmesinden yana olduklarını vurguladı.

Rum Bakan Hristodulidis de Rusya’nın Kıbrıs sorunu konusundaki açık tutumunu ve çözüme yönelik yaklaşımını takdir ettiklerini dile getirdi.

Müzakerelerin yeniden başlatılması çabalarında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin daha önemli rol oynaması için Rusya'dan yardım istediklerini belirten Hristodulidis, Kapalı Maraş ile ilgili olarak Türkiye'yi "provokatif eylemler" yapmakla suçladı.

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21/10/2021 21:12