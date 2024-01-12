Rusya, Kıbrıs üzerinden ABD ve İngiltere’ye sert tepki gösterdi

Kıbrıs’tan kalkan uçakların görüntüsü üzerine Rusya’dan kınama geldi Rusya Dışişleri Bakanlığı, Yemen’de operasyon için Kıbrıs’ta Ağrotur Üssü’nden kalkan uçakların videosunu paylaştı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zakharova, söz konusu video görüntülerini de kullanarak, ABD ve İngiltere liderliğindeki sözde "Uluslararası koalisyon", Yemen'de birçok hedefi vurdu. Bu sorumsuz eylemleri şiddetle kınıyoruz Kızıldeniz bölgesindeki askeri gerilimin artması, Orta Doğu'daki durumun istikrarsızlaşmasına neden olabilir” açıklaması yaptı.

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