Rusya: Kiev'e füze saldırıları artacak

Rusya Savunma Bakanlığı, “Rus topraklarına yönelik sabotajlara misilleme olarak Kiev'deki füze saldırılarının sayısı ve ölçeği artırılacak” açıklamasında bulundu. Bakanlık açıklamasında, “S-400 sistemi önceki gün Bryansk bölgesindeki Klimovo köyüne saldıran Ukrayna'ya ait MI-8 helikopterini düşürdü” ifadelerini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kiev'in kenarındaki bir askeri hedefi seyir füzeleriyle vurduğunu söyleyen bakanlık, "Rus topraklarına yönelik sabotajlara misilleme olarak Kiev'deki füze saldırılarının sayısı ve ölçeği artırılacak” ifadelerini kullandı.

Bakanlık, kuvvetlerinin, haftalardır Rus birlikleri tarafından kuşatılan liman kenti Mariupol'daki Ilyich Çelik Fabrikası'nın da tam kontrolünü ele geçirdiklerini söyledi.

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15/04/2022 11:03