Rusya: Kışkırtıcı açıklamalardan kaçının

Rusya'dan, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin salı günü grup toplantısında yaptığı açıklamalara tepki geldi. "Kışkırtıcı açıklamalardan kaçınılması gerektiğine inanıyoruz" ifadesi kullanıldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, “Bahçeli’nin yaptığı açıklamalar şaşırtıcıdır" denildi. Ayrıca, "Suriye’nin kuzey batısında kötüleşen durum esnasında sabır gösterilmesi ve özellikle de iki ülke arasında Suriye meselesiyle ilgili diyaloğu engelleyen kışkırtıcı açıklamalardan vazgeçilmesi gerektiğine inanıyoruz" ifadeleri kullanıldı.



Astana formatı çerçevesinde Ankara ile yoğun temas halinde olduklarını vurgulayan Rus Dışişleri, "İdlib’de durumun istikrara kavuşması için 17 Eylül 2018 tarihli Soçi mutabakatının kapsamlı şekilde uygulanmasını istiyoruz" ifadesini kullandı.

13/02/2020 22:07