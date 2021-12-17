Rusya kripto paraları yasaklamaya hazırlanıyor

Rusya Merkez Bankası'nın, kripto işlemlerinin sayısındaki artışı, ülkenin finansal istikrarı için bir risk olarak gördüğü bildiriliyor.

Dijital varlıklar Rusya'da yasal statüye sahip, ancak hükümet kara para aklama veya terörizmi finanse etmek için kullanılabileceklerine inandığından ödeme aracı olarak kullanılamıyor.

Reuters'e göre, merkez bankası şu anda piyasa kurucuları ve uzmanlarla olası bir yasağı tartışıyor. Onaylanırsa, önlem yeni kripto varlık alımları için geçerli olabilir, ancak mevcut portföyler için geçerli olmayabilir.

Rusya Merkez Bankası'nın mevcut pozisyonunun, tüm kripto para birimlerinin " tam bir reddi " olduğu bildiriliyor.

Konuyla ilgili Rusya Merkez Bankası ile konuşan Reuters, bankanın karar ile ilgili bir rapor hazırladığını söyledi.

Merkez bankasına göre, Rus vatandaşları tarafından gerçekleştirilen yıllık kripto para birimi işlem hacmi 5 milyar doları buluyor.

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17/12/2021 09:21