Rusya: Kuzey Kıbrıs'taki Ruslara konsolosluk hizmetleri sunulması için Lefkoşa'yla görüşüyoruz

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan Ruslara her türden konsolosluk hizmetlerinin sunulması için Lefkoşa yönetimiyle görüşmeler yürütüldüğünü açıkladı.

Sputnik'e demeç veren Gruşko, "Kıbrıslı meslektaşlarımızla uzun süredir istişarelerde bulunuyoruz ve adanın kuzeyinde yaşayan Ruslar için gereken tüm konsolosluk hizmetlerini sağlamamız gerektiği konusunda Kuzey Kıbrıs tarafıyla yaptığımız müzakereler ve istişareler sonucunda bunu resmen ilan ettik" dedi.

Kuzey Kıbrıs'la müzakere sürecinin devam ettiğini belirten Gruşko, Lefkoşa yönetimiyle bu konuda mutabakat sağlayacaklarından emin olduklarının altını çizdi.

'Kuzey Kıbrıs'la uçak seferlerinin başlatılacağı doğru değil'

Öte yandan Gruşko, Rusya'nın Kuzey Kıbrıs'la uçak seferlerini başlatılacağına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Ekim ayı ortasına doğru İzvestiya gazetesine konuşan üst düzey kaynaklar, Rusya'nın yıl sonuna kadar Kuzey Kıbrıs'la uçak seferlerini başlatabileceğini ve Lefkoşa'da konsolosluk noktası açabileceğini belirtmişti.

20 Eylül'de Milliyet gazetesinde yayınlanan bir haberde, Rusya'dan Kuzey Kıbrıs'a direkt uçak seferlerinin başlayacağı, ilk uçuşun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yeni Ercan Havalimanı'nın 15 Kasım'daki açılışına yetiştirilmeye çalışıldığı, bu adımın Kuzey Kıbrıs'ın tanınmasına yol açabilecek diplomatik bir zafer olarak algılandığı ileri sürülmüştü. Rusya’nın Lefkoşa Büyükelçiliği, Rusya’dan Kuzey Kıbrıs'a direkt uçak seferlerinin başlayacağı yönündeki haberlerin spekülasyon olduğunu duyurmuştu.

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28/10/2022 19:47