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Rusya, Kuzey Kore bayraklı 4 gemiye el koydu

Rusya, kaçak avcılık yaptığı gerekçesiyle Kuzey Kore bayraklı 4 balıkçı gemisine el koyduğunu açıkladı. Gemilerde 64 mürettebatın görev yaptığı ve 5 kişinin yaralandığı belirtildi

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02/10/2019

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Rusya, Kuzey Kore bayraklı 4 gemiye el koydu

Rusya Federal Güvenlik Servisi, ülkenin uzak doğu kıyılarında kaçak avcılık faaliyetlerinde bulunduğu gerekçesiyle Kuzey Kore bayraklı dört gemiye el koyduğunu duyurdu.

Kuzey Kore bayraklı dört gemide toplamda 64 Kuzey Kore vatandaşının bulunduğu, 21 kişinin gözaltına alındığı ve 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

 

02/10/2019 16:40

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TAGS: Rusya, Kuzey Kore bayraklı 4 gemiye el koydu, haber, kıbrıs,
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