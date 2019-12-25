Rusya lideri Putin 5 generali görevden aldı

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25/12/2019

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Rusya lideri Putin 5 generali görevden aldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çeşitli bakanlık ve kurumlarda yöneticilik yapan 5 generali görevden aldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayımlanan kararnamesine göre, ülkenin farklı bölgelerinde İçişleri Bakanlığı, Acil Durumlar Bakanlığı, Soruşturma Komitesi ve Federal Cezaevi Servisi'nde yöneticilik yapan general rütbesindeki 5 kişinin görevine son verildi.

Generallerin görevden alınma nedeniyle ilgili açıklama yapılmadı.

25/12/2019 23:46
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TAGS: Rusya lideri Putin 5 generali görevden aldı, haber, kıbrıs,
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