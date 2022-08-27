Rusya, Macaristan'da iki nükleer reaktör kuracak

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27/08/2022

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Rusya, Macaristan'da iki nükleer reaktör kuracak

Rusya'nın Macaristan'da iki yeni nükleer reaktör inşa edeceği aktarıldı.

BBC'nin haberine göre, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumunun (ROSATOM) gelecek haftalarda Macaristan'da iki yeni nükleer reaktör inşa etmeye başlayacağını açıkladı.

Szijjarto, Facebook’ta yaptığı paylaşımda, "İnşaat başlasın" ifadesini kullanarak, bunun önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Bu şekilde Macaristan'ın uzun vadede enerji güvenliğinin sağlanacağını belirten Szijjarto, böylece enerji fiyatlarındaki dalgalanmaların önüne geçileceğini kaydetti.

Szijjarto, reaktörlerin 2030'a kadar faaliyete hazır olacağı bilgisini paylaştı.

27/08/2022 15:14
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TAGS: Rusya, Macaristan
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