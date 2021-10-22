Rusya Merkez Bankası faizi arttırdı, ruble yükseldi: ''Ters yönde gittiğimizin göstergesi''

Rusya Merkez Bankası (CBR), faiz oranında 75 baz puan artışa gitti. Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, haftalık repo ihalesi faiz oranı yüzde 6,75'ten yüzde 7,50'ye çıkarıldı. Piyasa beklentisi ise 50 baz puan artış olacağı yönündeydi. Öte yandan Rus Rublesi bu yıl petrol fiyatlarında ki artışın da etkisiyle dolar karşısında en çok değer kazanan para birimi oldu. Ruble, enerji fiyatlarındaki artışın Rusya’nın cari fazlasını hızla artırması ve Rus Merkez Bankası’nın enflasyonu dizginlemek üzere seri faiz artışlarına gitmesiyle birlikte bu yıl dolar karşısında yüzde 5,25 oranında değerlendi. Ekonomist Uğur Gürses rubledeki değer artışına karşın faiz indirimiyle değer kaybeden TL'ye ilişkin olarak "Ters yönde gittiğimizin iyi bir göstergesi" dedi.

Rusya MB, faiz kararı ile birlikte yaptığı açıklamada, "Eğer durum temel beklentiye paralel gelişir ise, önümüzdeki toplantılarda daha fazla faiz artırımı için kapı açık" değerlendirmesini yaptı.

Orta vadeli enflasyonun mali politikadan büyük oranda etkilendiğini belirten Rusya MB, global piyasalardaki fiyat hareketlerinin enflasyonist riskler üretmeye devam ettiklerini de vurguladı.

Rusya'da enflasyon ise en son olarak yıllık yüzde 7,4 olarak açıklandı.

Ekonomistlerden ruble ve faiz yorumu

Rublenin dolar karşısındaki enerji fiyatları ve faiz artırımlarıyla değer kazanması Türk ekonomistlerinde gündemine düştü. Bazı ekonomistler sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın tartışmalı faiz kararlarını ve TL'deki değer kaybını Rus Rublesi üzerinden örnekleyerek hükümete tepki gösterdi.

Ekonomist İris Cibre, yaptığı paylaşımda "Rusya Merkez Bankası 75 baz puan önden yüklemeli faiz arttırdı. Ruble yüzde 1.30 değer kazandı. Türkiye Merkez Bankası 200 baz puan gaipten yüklemeli faiz indirdi TL yüzde 3.5 değer kaybetti. Bu işte bir terslik var, bence Putin ekonomist değil."

İktisatçı Hayri Kozanoğlu ise "Rusya MB 50 puan beklenirken faizleri 75 puan artırdı. Eylülde de 25 puan artırmıştı. Enflasyonun halkın alım gücünü zayıflattığı, onun için acilen dizginlenmesi gerektiği söylendi. Rus rublesi yükselişe geçti. Keşke son buluşmalarında Putin Erdoğan’a kısa bir ders verseymiş!"

Ekonomist Uğur Gürses de sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak "Yine bir petrol artı gaz zengini ülke faiz arttırdı. Ters yönde gittiğimizin iyi bir göstergesi..." ifadelerini kullandı.

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22/10/2021 16:41