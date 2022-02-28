Rusya Merkez Bankası: Finansal altyapımız sorunsuz çalışacak

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, Rusya’nın finansal altyapısının mevcut koşullarda sorunsuz çalışacağını söyledi.

Nabiullina konuşmasında, “İç finansal altyapımızı geliştirdik, bu nedenle sorunsuz şekilde çalışmaya devam edecek. Zira ülkemizde SWIFT’in yerini alabilecek SPFS mali mesajlaşma sistemimiz var. Yurtdışından katılımcılar bu sisteme dahil olabilir” dedi.

Nabiullina, yaptırım kapsamındaki bankaların verdiği uluslararası ödeme sistemlerinin kartlarının Rusya’da çalışmaya devam ettiğini de sözlerine ekledi.

Nabiullina'nın diğer açıklamaları şöyle:

- Rus bankaları ile sürekli temas halindeyiz, bankaları destek mekanizması ihtiyaçlarını takip ve bu ihtiyaçları sunmaya devam edeceğiz.

- Bankalara kredilerin yeniden yapılandırılmasında borçluların ihtiyaçlarının karşılanmaması, para cezası ve cezaların uygulanmamasını tavsiye ediyoruz.

- Altın ve döviz rezervlerinin dolar ve euro cinsinden kullanımına yönelik kısıtlamalar nedeniyle bugün döviz müdahalesi yapmadık.

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28/02/2022 16:41