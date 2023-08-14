Rusya Merkez Bankası rubledeki değer kaybı nedeniyle olağanüstü toplantı yapacak

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14/08/2023

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Rusya Merkez Bankası rubledeki değer kaybı nedeniyle olağanüstü toplantı yapacak

Rusya Merkez Bankası, rublede yaşanan değer kaybı nedeniyle yarın faiz oranına ilişkin olağanüstü toplantı gerçekleştirecek.

Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamada, yarın faiz oranına ilişkin olağanüstü toplantı gerçekleştirileceği bildirildi.

Uzmanlar, Rusya Merkez Bankası’nın yarınki toplantısında yüzde 8,5 seviyesindeki faiz oranını artırmasını bekliyor.

Dolar/ruble paritesi bugün 23 Mart 2022’den bu yana ilk defa 100 seviyesini aşarken, bankanın açıklamasının ardından tekrar 99,6 seviyesine geriledi.

14/08/2023 19:35
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TAGS: Rusya Merkez Bankası rubledeki değer kaybı nedeniyle olağanüstü toplantı yapacak
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